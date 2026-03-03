Allarme anche nel palazzo che ospita la sede FdI | locali evacuati

Un allarme bomba ha coinvolto la sede di Fratelli d'Italia in via della Scrofa a Roma e la redazione del Secolo d’Italia. Le forze dell’ordine hanno evacuato i locali interessati, attivando le procedure di sicurezza. Non sono stati segnalati feriti o altre conseguenze immediate. La situazione è sotto controllo mentre le autorità indagano sull’accaduto.

Allarme bomba presso la sede di Fratelli d'Italia in via della Scrofa, a Roma e la redazione del Secolo d'Italia. Immediato l'intervento della polizia. A quanto si apprende, infatti, sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato e gli artificieri che hanno evacuato il personale e avviato gli interventi di controllo e bonifica della struttura.