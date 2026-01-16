Innovazione robot sempre più umani grazie al tatto e pochi dati
L'evoluzione della robotica mira a rendere i robot più “umani” nel tatto e nella destrezza, consentendo loro di adattarsi a oggetti di varia natura senza lunghi tempi di apprendimento. Grazie a innovazioni tecnologiche, i robot stanno migliorando la capacità di manipolare oggetti con precisione e sensibilità, anche con dati limitati. Questo progresso apre nuove possibilità in settori come l’assistenza, la produzione e la ricerca, segnando un passo importante verso robot più versatili e integrabili.
Riprodurre la destrezza della mano umana, adattandosi a oggetti di peso e rigidità diversi anche senza una lunga fase di addestramento, e’ una delle sfide centrali della robotica moderna. Un gruppo di ricercatori giapponesi ha ora sviluppato un sistema che consente ai robot di generare movimenti “umani” combinando il movimento e la sensibilità tattile, utilizzando quantità minime di dati. Lo studio, coordinato dalla Keio University Global Research Institute, e’ stato pubblicato sulla rivista IEEE Transactions on Industrial Electronics. Il lavoro affronta un limite chiave dei sistemi robotici attuali: la difficolta’ di adattare movimenti pre-addestrati a contesti dinamici, come la manipolazione di oggetti sconosciuti per peso, attrito o rigidita’. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
