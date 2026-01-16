Innovazione robot sempre più umani grazie al tatto e pochi dati

L'evoluzione della robotica mira a rendere i robot più “umani” nel tatto e nella destrezza, consentendo loro di adattarsi a oggetti di varia natura senza lunghi tempi di apprendimento. Grazie a innovazioni tecnologiche, i robot stanno migliorando la capacità di manipolare oggetti con precisione e sensibilità, anche con dati limitati. Questo progresso apre nuove possibilità in settori come l’assistenza, la produzione e la ricerca, segnando un passo importante verso robot più versatili e integrabili.

