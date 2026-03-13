Turismo | Liguria e Sardegna lanciano Living Lab gratuiti

Le imprese della Liguria e della Sardegna possono ora iscriversi a Living Lab gratuiti, un'iniziativa del progetto Smart Twin Transition. Sono previsti sessioni di formazione e workshop accessibili senza costi, rivolti alle aziende interessate a sviluppare progetti innovativi nel settore del turismo. Le iscrizioni sono aperte e le attività si svolgeranno nelle due regioni, offrendo opportunità di confronto e crescita.

Le iscrizioni sono aperte per le imprese della Liguria e della Sardegna. Il progetto Smart Twin Transition lancia Living Lab e webinar gratuiti. L’obiettivo è supportare la doppia transizione digitale e green nel settore turistico. L’iniziativa copre le province di Imperia, La Spezia e Savona in Liguria, oltre a Sassari e Olbia-Tempio nella regione vicina. Le attività mirano a fornire strumenti concreti per migliorare competitività e sostenibilità aziendale. La partecipazione richiede una registrazione obbligatoria sul portale dedicato. Il territorio come laboratorio di innovazione. Imperia funge da punto di partenza per questo percorso formativo che abbraccia più province. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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