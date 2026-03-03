Roberto Vecchioni Tra il Silenzio e il Tuono 2026 al Brancaccio | nuova data

La data del concerto di Roberto Vecchioni previsto per il 6 marzo al Teatro Brancaccio di Roma è stata rinviata. La decisione è stata presa a causa di problemi di salute dell’artista, che ha portato all’annullamento della performance originariamente programmata. La nuova data dello spettacolo sarà comunicata in seguito. Nessun altro dettaglio sul motivo del rinvio è stato reso noto.

La data del tour di Roberto Vecchioni “Tra il Silenzio e il Tuono 2026” prevista per il prossimo 6 marzo al Teatro Brancaccio di Roma è stata rinviata a causa di motivi di salute dell'artista.Il concerto è stato riprogrammato il 30 settembre 2026, sempre al Brancaccio.Per chi volesse chiedere il. 🔗 Leggi su Romatoday.it Roberto Vecchioni, doppia data in Sicilia nel 2026: l'artista si esibirà a Palermo e CataniaDopo il successo della partecipazione alla 74a edizione del Festival di Sanremo nella serata delle cover in duetto con Alfa con il brano “Sogna... Roberto Vecchioni in concerto al Teatro MetropolitanDopo il successo della partecipazione alla 74a edizione del Festival di Sanremo nella serata delle cover in duetto con Alfa con il brano “Sogna... Tutto quello che riguarda Roberto Vecchioni Temi più discussi: Roberto Vecchioni rischia il processo per la storia di Geronimo La Russa e del furto in casa; Roberto Vecchioni, rinviate per motivi di salute quattro date del tour; La guerra dei salotti chic: La Russa jr trascina Vecchioni in tribunale; Canzone da lontano (1980) di Vecchioni: poesia che insegna ai figli ad affrontare la vita. Roberto Vecchioni, per problemi di salute rinviate le date del tour: cosa succedeBrutte notizie per i fan di Roberto Vecchioni, che dovranno attendere per poter assistere a un concerto dell'artista. A causa di qualche problema di salute, infatti, Vecchioni si ... ilmattino.it Problemi di salute per Roberto Vecchioni, rinviate le prossime date del tourQualche problema di salute ha costretto Roberto Vecchioni a fermarsi, per un breve periodo di riposo, e a riprogrammare alcune date del suo tour Tra il Silenzio e il Tuono 2026. (ANSA) ... ansa.it Roberto Vecchioni, l'annuncio improvviso sulla salute - facebook.com facebook #roberto vecchioni, per problemi di salute rinviate le date del tour: cosa succede x.com