Roberto Cacciapaglia live al Teatro Niccolini

Il compositore e pianista Roberto Cacciapaglia si esibirà in concerto al Teatro Niccolini. Recentemente ha composto e diretto “Olympia,” un poema sinfonico distribuito da Believe, che ha fatto da colonna sonora alla Cerimonia di Apertura dei Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026. Con il nuovo tour intitolato AURAL, Cacciapaglia torna a esibirsi dal vivo.

Dopo aver composto e diretto “Olympia” – poema sinfonico distribuito da Believe – per il Gran Finale della Cerimonia di Apertura dei Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026, il compositore e pianista Roberto Cacciapaglia torna in concerto dal vivo con AURAL, il nuovo tour prodotto e. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it Roberto Cacciapaglia al Teatro Celebrazioni di Bologna il 14 aprile con il tour Aural, esperienza immersiva di ascolto e presenzaRoberto Cacciapaglia arriva al Teatro Celebrazioni di Bologna il 14 aprile con il suo nuovo tour Aural, esperienza immersiva di ascolto e presenza. Leggi anche: Al via da aprile il nuovo tour “AURAL” di Roberto Cacciapaglia Roberto Cacciapaglia | Milano Cortina 2026 Olympics Opening Ceremony Grand Finale @ San Siro Temi più discussi: Roberto Cacciapaglia al San Domenico con il tour 'Aural': la musica è l'arte dell'invisibile; Teatro San Domenico. Data zero di Roberto Cacciapaglia: Sarà un’esperienza immersiva; Note(S): Tame Impala e grandi live a Torino; Il suono è un raggio di luce: può illuminare il buio di millenni. Al via da aprile il nuovo tour AURAL di Roberto CacciapagliaMilano, 2 mar. (askanews) – Dopo aver composto e diretto Olympia (distribuito da Believe), poema sinfonico per il Gran Finale della Cerimonia di Apertura dei Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina ... askanews.it Roberto Cacciapaglia torna dal vivo con Aural: il nuovo tour tra musica, luce e consapevolezzaDopo aver firmato uno dei momenti più suggestivi dei Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026, il compositore e pianista Roberto ... msn.com Stasera 20.30 diretta We Have a Dream con Enrico Ruggeri, Paolo Vallesi, Roberto Cacciapaglia, Onyria, Lusi, Le Cadavere Squisite alias le Sbattone. In contemporanea su YouTube Facebook Twich Instagram. Ecco uno dei link per vedere e interagire - facebook.com facebook