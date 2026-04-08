Nella serata di domenica, Rai 1 ha trasmesso l’ultimo episodio della quinta stagione di

La quinta stagione di Imma Tataranni – Sostituto Procuratore è terminata con la delusione di quella parte di pubblico che avrebbe voluto rivedere in scena, anche solo per un attimo, Alessio Lapice e il suo Calogiuri. Beh, poco male: l’attore dal 12 aprile arriva in quella stessa domenica sera di Rai 1 lasciata vacante da Scalera & co. come coprotagonista della nuova serie Roberta Valente – Notaio in Sorrento, accanto a Maria Vera Ratti. Lei è al suo debutto da protagonista dopo essersi avvicinata al pubblico dell’ammiraglia prima con un commissario ne I Bastardi di Pizzofalcone e poi con l’ormai defunta Enrica de Il Commissario Ricciardi. Il nuovo personaggio con cui dovrà vedersela adesso è, come da titolo, un notaio dal carattere spigoloso e la mania del controllo, che nasconde una grande fragilità. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Roberta Valente, uno spigoloso Notaio arriva nella domenica sera di Rai 1

Sorrento set per la nuova serie Roberta Valente, nuova eroina della tv. La parola agli attoriRoberta Valente – Notaio in Sorrento, nuova fiction Rai in quattro serate, debutta domenica 12 aprile in prima visione su Rai 1.

Dora Romano ospite a Uno Mattina: appuntamento domenica 15 marzo su Rai 1L’attrice italiana Dora Romano sarà ospite domani mattina, domenica 15 marzo, nel programma televisivo Uno Mattina, in onda su Rai 1.

Sorrento set per la nuova serie Roberta Valente, nuova eroina della tv. La parola agli attoriMaria Vera Ratti, Alessio Lapice e il cast raccontano personaggi, storie e retroscena della miniserie su Rai1 dal 12 aprile, girata tra la penisola sorrentina e la Costiera, tra casi notarili, relazio ... napolitoday.it

Con Roberta Valente nella fiction Rai arriva una notaiaGli aggiornamenti di oggi dalla Redazione Spettacoli ROMA (ITALPRESS) – Dopo un profluvio di avvocati, poliziotti e carabinieri, arriva in tv un notaio. Una notaia, per la precisione, anche se nel tit ... ticinonotizie.it