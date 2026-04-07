L’attesa per il sequel di The Batman cresce dopo il successo del primo capitolo diretto da Matt Reeves. L’attore protagonista, interpretando di nuovo il Cavaliere Oscuro, ha definito il progetto “pazzesco” rompendo il silenzio sulla lavorazione. Il titolo ufficiale sarà The Batman Part II e il film si avvicina alla fase di produzione. I fan sono curiosi di scoprire quali nuove avventure attendono il personaggio nei prossimi mesi.

Il Cavaliere Oscuro sta per tornare. Dopo il successo globale del primo capitolo diretto da Matt Reeves, cresce l’attesa per The Batman 2 (titolo ufficiale The Batman Part II ). Con la data di uscita finalmente fissata e le riprese ai blocchi di partenza, i fan si interrogano su quale direzione prenderà la storia del giustiziere di Gotham City. Un’interpretazione fuori dagli schemi: le parole di Robert Pattinson. Nonostante lo scetticismo iniziale di una parte del fandom, Robert Pattinson ha conquistato critica e pubblico con un Bruce Wayne tormentato e inedito. In una recente intervista rilasciata a Filme Gitmeden Önce, l’attore ha alzato l’asticella delle aspettative: “La sceneggiatura è bellissima, penso sia pazzesca. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - The Batman 2: Robert Pattinson rompe il silenzio definendo il sequel “pazzesco”!

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THE BATMAN 2 (2026) Robert Pattinson & Sebastian Stan

Temi più discussi: Robert Pattinson rompe il silenzio su The Batman 2, e le novità sono fantastiche!; The Batman 2, Robert Pattinson conferma che la produzione inizierà a breve; Matt Reeves: dopo The Batman II si dedicherà a qualcosa di completamente diverso; Le riprese di The Batman II stanno per cominciare.

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