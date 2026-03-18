The Batman 2 Robert Pattinson anticipa un sequel diverso | Ci saranno svolte radicali

L’attore Robert Pattinson ha annunciato che il sequel di The Batman sarà diverso dal primo, con svolte narrative radicali e una sceneggiatura complessa. Ha spiegato che il film includerà scelte audaci e un approccio ambizioso, senza entrare nei dettagli. La produzione del secondo capitolo si prepara a portare una direzione nuova e inaspettata rispetto a quanto visto nel primo film.

Robert Pattinson rivela che The Batman Part 2 sarà profondamente diverso dal primo film, con scelte narrative audaci e una sceneggiatura complessa, sorprendentemente ambiziosa. Dopo aver ridefinito l'immaginario del Cavaliere Oscuro nel 2022, il ritorno di The Batman si prepara a cambiare ancora le carte in tavola. A suggerirlo è Robert Pattinson, che anticipa un sequel meno prevedibile, più coraggioso e lontano dalle coordinate già esplorate. Un sequel che rompe gli schemi del primo film A distanza di anni dal debutto di The Batman, il sequel diretto da Matt Reeves inizia finalmente a prendere forma, e le prime indicazioni raccontano di un progetto pronto a sorprendere. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - The Batman 2, Robert Pattinson anticipa un sequel diverso: "Ci saranno svolte radicali" Articoli correlati The Drama | Zendaya e Robert Pattinson al cinemaMentre il gossip si infervora per scoprire se Zendaya e Tom Holland si siano davvero sposati in segreto, dal 1 aprile Zendaya e Robert Pattinson si... THE BATMAN 2 (2026) Robert Pattinson & Sebastian Stan Approfondimenti e contenuti su The Batman Temi più discussi: Daniel Craig ha rifiutato The Batman 2: ecco quale villain doveva interpretare; The Batman 2, indiscrezioni sulla trama, mentre Daniel Craig declina un ruolo; The Batman 2: secondo i rumor, Viggo Mortensen sarà il villain!; The Batman 2, Daniel Craig rifiuta un ruolo nel sequel. The Batman 2, Robert Pattinson: Sarà molto, molto diversoSul red carpet di The Drama, il film che interpreta con Zendaya, Robert Pattinson ha rilasciato qualche commento su The Batman II, le cui riprese sono ormai imminenti, per un'uscita nell'ottobre 2027. msn.com Robert Pattinson rompe il silenzio su The Batman 2: sarò qualcosa di straordinarioL'attore di The Batman, Robert Pattinson, alza l'asticella dell'hype in merito al secondo capitolo della saga DC. cinema.everyeye.it L'attore di The Batman, Robert Pattinson, alza l'asticella dell'hype in merito al secondo capitolo della saga DC. https://cinema.everyeye.it/notizie/robert-pattinson-rompe-silenzio-the-batman-2-saro-straordinario-866057.htmlutm_medium=Social&utm_sourc - facebook.com facebook World of Reel conferma in via non ufficiale che #DanielCraig ha declinato il ruolo di Christopher Dent in #TheBatman2, ma in compenso ci stuzzica con le captate voci sulla trama del film di Matt Reeves con Robert Pattinson. x.com