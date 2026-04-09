Riunioni collegiali consigli di classe lavoro in segreteria a distanza in caso di crisi energetica INTERVISTA a Marcello Pacifico

Un'intervista approfondisce le recenti dichiarazioni del presidente di Anief, chiarendo alcuni fra i temi più discussi in questi giorni. Si parla di incontri collegiali, consigli di classe e del possibile ricorso alla didattica a distanza in risposta alla crisi energetica. Tuttavia, è stato precisato che alcune interpretazioni diffuse sui social media non corrispondono necessariamente alle parole pronunciate, evitando così fraintendimenti.

Guerra, crisi energetica e.., ritorno alla didattica a distanza? “ Attenzione: sui social si è diffusa un’interpretazione sbagliata delle parole del presidente di Anief. Marcello Pacifico non ha proposto il ritorno alla didattica a distanza. Ha lanciato un allarme ”. Dal quartier generale del sindacato Anief partono le precisazioni circa un comunicato con il quale il presidente del sindacato Marcello Pacifico, facendosi carico dei problemi energetici connessi all’escalation del conflitto in Medio Oriente aveva ipotizzato il rischio che si debba tornare alla didattica a distanza per far fronte ai costi dell’energia e ai possibili razionamenti. Costi e razionamenti, nonché chiusure di scuole e università che si sono verificati in altri Paesi. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

L'allarme di Pacifico (Anief): "Possibile didattica a distanza a scuola per la crisi energetica"«La crisi energetica, con ripercussioni sul costo dei carburanti, potrebbe portare l'Italia entro giugno a un tasso di inflazione altissimo: per...

Crisi energetica: torna l’ipotesi della scuola a distanza?La possibilità di riattivare la didattica a distanza per l’ultimo mese scolastico sta riemergendo nel dibattito pubblico, spinta dalla crisi...

Si parla di: Crisi energetica, Anief precisa: La scuola dovrebbe essere l’ultimo comparto a sospendere le lezioni, nel frattempo riunioni docenti online e ristori al personale fuori sede; L'ipotesi (stupefacente) di tornare alla Dad per ridurre i consumi di energia? Non è contemplata.