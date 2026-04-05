La discussione sulla possibilità di riprendere la scuola a distanza per l'ultimo mese si fa più intensa, a causa della crisi energetica che preoccupa per l’approvvigionamento di energia. Le autorità stanno valutando questa opzione come misura possibile per ridurre il consumo energetico negli edifici scolastici. La questione viene affrontata in vari incontri tra rappresentanti del settore scolastico e istituzioni, senza ancora decisioni definitive.

La possibilità di riattivare la didattica a distanza per l’ultimo mese scolastico sta riemergendo nel dibattito pubblico, spinta dalla crisi energetica e dai timori sugli approvvigionamenti. Sebbene non vi siano ancora provvedimenti ufficiali del Governo, l’ipotesi avanzata da Marcello Pacifico, presidente dell’Anief, ha già generato una forte opposizione da parte della Rete nazionale scuola in presenza. Questa rete sottolinea come l’esperienza pregressa abbia lasciato segni negativi sulla salute psicologica e relazionale degli studenti. L’ipotesi al vaglio tra dati energetici e diritti educativi. Il motore di questa discussione è la necessità di ridurre i consumi nel settore scolastico per fronteggiare le carenze negli approvvigionamenti energetici. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Crisi energetica: torna l’ipotesi della scuola a distanza?

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