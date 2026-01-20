NBA i risultati della notte 20 gennaio | Harden ne fa 36 e trascina i Clippers Wembanyama decisivo per gli Spurs Vittorie anche per Pistons e Thunder

Nella notte NBA del 20 gennaio, sono andate in scena nove partite con protagonisti di rilievo. Harden ha siglato 36 punti contribuendo alla vittoria dei Clippers, mentre Wembanyama si è confermato decisivo per gli Spurs. Successi anche per Pistons e Thunder, in un programma ricco di azioni e performance di alto livello. Ecco un breve riepilogo dei risultati e delle principali protagoniste della notte.

Ben nove sono le partite andate in scena per la NBA tra la serata italiana di ieri lunedì 19 gennaio e le prime ore di oggi martedì 20 gennaio, dove non sono mancate le grandi giocate da parte dei campioni: andiamo quindi a fare un breve recap di quanto accaduto oltreoceano. Blitz esterno dei Milwaukee Bucks (18-24) sugli Atlanta Hawks (20-25) per 110-112 grazie alla doppia doppia di Giannis Antetokounmpo (21 punti e 17 rimbalzi) e ai 19 punti di Bobby Portis entrato dalla panchina – 32 punti di Nickeil Alexander-Walker e 28 punti con 16 rimbalzi di Jalen Johnson tra gli Hawks. Largo successo degli Oklahoma City Thunder (36-8) sui Cleveland Cavaliers (24-20) col punteggio di 104-136: 30 punti di Shai Gilgeous-Alexander e 28 punti e 8 rimbalzi di Chet Holmgren decisivi per i campioni in carica, con 19 punti di Donovan Mitchell tra i padroni di casa. 🔗 Leggi su Oasport.it

