NBA i risultati della notte 5 marzo | Gilgeous-Alexander e Holmgren trascinano i Thunder a New York sconfitte casalinghe per Celtics e Bucks

Nella notte NBA del 5 marzo, i Thunder hanno vinto a New York grazie a Gilgeous-Alexander e Holmgren, mentre i Celtics e i Bucks sono usciti sconfitti dalle rispettive partite casalinghe. Sei incontri si sono disputati tra conference orientale e occidentale, offrendo risultati e protagonisti tra i migliori marcatori. L’evento si è concluso con diversi esiti nelle partite di questa giornata.

Blitz degli Oklahoma City Thunder (49-15) al Madison Square Garden di New York contro i Knicks (40-23) per 100-103 nonostante un parziale di 40-27 nel terzo quarto dei padroni di casa: 26 punti e 8 assist di Shai Gilgeous-Alexander e 28 punti e 8 rimbalzi di Chet Holmgren decisivi per i campioni in carica, con 17 punti e 17 rimbalzi di Karl-Anthony Towns e 16 punti con 15 assist di Jalen Brunson che non bastano ad evitare il ko. Colpo esterno anche dei Charlotte Hornets (32-31) sui Boston Celtics (41-21) per 89-118 in un match condotto dalla palla a due fino alla sirena finale senza lasciare possibilità di rientrare agli avversari: 20 punti