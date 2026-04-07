Una domenica di Pasqua, poco dopo le 10.30, un bambino di 12 anni è rimasto intrappolato nella vasca idromassaggio di un hotel a Pennabilli. I soccorsi sono intervenuti immediatamente, ma le sue condizioni sono risultate gravissime. Sono state avviate le indagini per chiarire la dinamica dell’incidente e verificare eventuali responsabilità. La vicenda ha suscitato preoccupazione tra i turisti e le persone che si trovavano nella struttura.

Rimini, 7 aprile 2026 – Erano da poco passate le 10.30 della domenica di Pasqua. L’acqua rigenerante dell’idromassaggio in cui si stava godendo un bagno prima di pranzo sobbalzava sotto l’impulso dei getti ’sparati’ dai bocchettoni della vasca mentre un 12enne originario di San Benedetto del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno, vi si trovava all’interno insieme con i propri genitori e zii. La famiglia stava trascorrendo il ponte pasquale nella struttura La famiglia marchigiana, che aveva scelto un hotel di Pennabilli come destinazione per le vacanze pasquali, ha visto così trasformarsi in un lampo la giornata di relax e benessere nel... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Intrappolato a 12 anni nella vasca idromassaggio dell’hotel di Pennabilli: è gravissimo. Via all’inchiesta

Rimane incastrato in una vasca idromassaggio di un hotel: 12enne gravissimo a RiminiUn ragazzino di 12 anni è ricoverato in gravissime condizioni dopo essere rimasto incastrato in una vasca idromassaggio .

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Temi più discussi: Intrappolato a 12 anni nella vasca idromassaggio dell’hotel di Pennabilli: è gravissimo. Via all’inchiesta; Incastrato nella vasca idromassaggio, gravissimo un 12enne; È in fin di vita il bambino di 12 anni rimasto intrappolato nella vasca idromassaggio; Bambino di 12 anni gravissimo a Rimini: è stato risucchiato dal bocchettone di una piscina.

È in fin di vita il bambino di 12 anni rimasto intrappolato nella vasca idromassaggioSono ridotte al minimo le speranze del ragazzino di 12 anni che da domenica mattina, giorno di Pasqua, lotta tra la vita e la morte dopo essere rimasto intrappolato in una vasca idromassaggio di un ... altarimini.it

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