Nel primo pomeriggio all’ospedale Infermi di Rimini è stata dichiarata la morte cerebrale di un ragazzino di 12 anni originario di San Benedetto del Tronto. Il giovane era rimasto intrappolato sotto l’acqua in una vasca idromassaggio in un hotel di Pennabilli, nel Riminese, dopo essere stato risucchiato da un bocchettone. La vicenda ha avuto luogo durante un soggiorno nella zona.

E’ stata dichiarata nel primo pomeriggio all’ospedale Infermi di Rimini la morte cerebrale del 12enne di San Benedetto del Tronto rimasto incastrato sott'acqua nella vasca idromassaggio di un hotel a Pennabilli, nel Riminese. Il ragazzino era ricoverato in rianimazione da quattro giorni, dopo l’incidente avvenuto nel giorno di Pasqua. Secondo i primi accertamenti dei carabinieri di Novafeltria, il dodicenne sarebbe rimasto bloccato con una gamba in un bocchettone della vasca, venendo risucchiato e impossibilitato a riemergere. A lanciare l’allarme i genitori, presenti in acqua, che avevano notato movimenti anomali. Il 12enne era stato estratto in arresto cardiaco, rianimato sul posto e trasportato d’urgenza in elicottero all’Infermi, dove non ha più ripreso conoscenza. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Dodicenne risucchiato da un bocchettone in piscina, dichiarata la morte cerebrale a Rimini

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Risucchiato dall'idromassaggio a Pennabilli (Rimini), dichiarata la morte cerebrale del dodicenne: era con la famiglia in un hotel x.com

Risucchiato dall’idromassaggio sotto gli occhi di genitori e zii: dodicenne di San Benedetto in fin di vita - facebook.com facebook