Furiosa lite tra ragazze col coltello a Torino Barriera di Milano | tre ferite in ospedale un' altra in stato di choc

Nel tardo pomeriggio di oggi, a Torino, si è verificata una lite tra diverse ragazze di nazionalità straniera, alcune provenienti dal Maghreb e altre dalla Repubblica Centrafricana. L’episodio è avvenuto all’ingresso del parco Peccei, all’incrocio tra via Valprato e via Gressoney. Durante la discussione, una delle partecipanti ha estratto un coltello, ferendo tre persone e una quarta in stato di choc. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine.

Una furiosa lite tra un numero tuttora imprecisato di ragazze, tutte straniere (in parte magrebine e in parte centrafricane), è scoppiata nel tardo pomeriggio di oggi a uno degli ingressi del parco Peccei, all'incrocio tra via Valprato e via Gressoney a Torino. Tre giovani sono rimaste ferite da. 🔗 Leggi su Torinotoday.it Furiosa lite nel ristorante a Torino Barriera di Milano: tre uomini accoltellati, un ragazzo arrestato per tentato omicidioUna lite tra tunisini e pakistani all'interno del ristorante pizzeria kebap Istanbul Mimo di corso Giulio Cesare a Torino è sfociata in una violenta... Furiosa lite in strada a Torino Barriera di Milano, uno dei due finisce all'ospedale con la faccia piena di tagliUna violenta lite, sfociata in un'aggressione, è avvenuta nella prima serata di ieri, giovedì 5 marzo 2026, all'incrocio tra via Sempione e via Cigna... Si parla di: Furiosa lite nel ristorante a Torino Barriera di Milano: tre uomini accoltellati, un ragazzo arrestato per tentato omicidio. Furiosa lite tra ragazze col coltello a Torino Barriera di Milano: tre ferite in ospedale, un'altra in stato di chocUna furiosa lite tra un numero tuttora imprecisato di ragazze, tutte straniere (in parte magrebine e in parte centrafricane), è scoppiata nel tardo pomeriggio di oggi a uno degli ingressi del parco Pe ... torinotoday.it Tentato omicidio a Torino, due giovani accoltellati per un presunto sguardo di troppo a una ragazza: l'epilogoUn tunisino fermato per tentato omicidio dopo una lite in un kebab a Torino: due pakistani accoltellati, uno in coma. Indagini in corso. virgilio.it