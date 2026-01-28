Oltre 90 giorni tra carcere e domiciliari | ex comandante dei vigili assolto ma ingiusta detenzione negata

Dopo più di tre mesi tra carcere e domiciliari, l’ex comandante dei vigili di Roma ottiene l’assoluzione. Nonostante il giudice abbia stabilito che il fatto non sussiste, la richiesta di indennizzo per ingiusta detenzione viene ancora respinta. La vicenda lascia aperti molti dubbi sulla giustizia e sulle procedure di tutela per chi viene innocente ma si trova comunque a pagare un prezzo alto.

La sentenza della Cassazione è stata pubblicata a gennaio. Il caso si è chiuso nel settembre 2025 con la Suprema Corte che ha rigettato il ricorso proposto dall'ex comandante dei vigli urbani di Peschici Vincenzo Losito. IL CASO Evidentemente non basta essere assolti ("perché il fatto non sussiste"), per ottenere automaticamente l'indennizzo per ingiusta detenzione. Lo ha stabilito la quarta sezione penale della Corte di Cassazione, con la sentenza con la quale ha rigettato il ricorso di Vincenzo Losito, l'ex comandante dei vigili urbani di Peschici raggiunto da una misura cautelare nel 2009 con l'accusa di aver falsificato relazioni di servizio su presunti alberi pericolanti.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

La Suprema Corte di Cassazione ha annullato l’ordinanza della Corte d’Appello di Napoli, che aveva respinto la richiesta di risarcimento per ingiusta detenzione di Benito Caputo, un uomo di 62 anni di Sant’Agata de’ Goti, assolto dopo tre anni in carcere.

