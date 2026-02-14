Nuova viabilità in zona stazione | Ca’ Fabbri a senso unico Parte la fase di sperimentazione

Il Comune ha deciso di rendere a senso unico via Ca’ Fabbri, causando un cambiamento nella viabilità vicino alla stazione. La misura prende il via lunedì 16 febbraio e mira a migliorare il traffico nella zona. Durante la fase di prova, le auto potranno entrare solo da via Piadina e uscire verso via Emilia. Questa modifica interesserà chi si sposta quotidianamente in quella zona e potrebbe influenzare anche i percorsi dei mezzi pubblici.

Sperimentazione di 30 giorni per valutare l’impatto sul traffico prima della realizzazione del collegamento ciclopedonale tra via Emilia e via Falcone Da lunedì, 16 febbraio, entrano in vigore le modifiche sperimentali alla circolazione in via Ca’ Fabbri, che sarà percorribile solo a senso unico, con direzione da via Piadina verso la via Emilia. La sperimentazione, che durerà un mese, ha l’obiettivo di valutare l’impatto della circolazione e rilevare eventuali criticità prima di realizzare la pista ciclopedonale che collegherà le vie Emilia e Falcone. L’accordo con il privato con prevede infine anche un contributo di sostenibilità, tra cui la realizzazione di due interventi in diretta continuità con quelli recentemente completati lungo la SS9: una nuova fermata del trasporto pubblico locale sulla via Emilia all’altezza del civico 1890 e un percorso ciclo-pedonale lungo via Ca’ Fabbri, che servirà anche da nuovo accesso in sicurezza al polo scolastico.🔗 Leggi su Riminitoday.it

#Ca’-Fabbri-Emilia || Da lunedì, via Ca’ Fabbri diventa a senso unico.

