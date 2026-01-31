Niscemi lunedì si torna a scuola Gli studenti degli istituti inagibili saranno ospitati in altri plessi

Questa mattina a Niscemi gli studenti tornano in classe dopo settimane di attesa. Le scuole inagibili sono state sistemate o sostituite e i ragazzi possono riprendere le lezioni negli edifici normalmente aperti. Per chi ancora non può usare le proprie aule, sono stati trovati spazi alternativi in altri plessi della città. La frana del 25 gennaio aveva lasciato molte scuole chiuse, ma ora si lavora per tornare alla normalità.

A Niscemi si prepara il ritorno a scuola per gli studenti rimasti senza sede dopo la frana del 25 gennaio. Le attività in corso puntano a rendere operative le aule che accoglieranno i bambini provenienti dai plessi San Giuseppe e Belvedere, dichiarati inagibili. In totale si tratta di 323 alunni, suddivisi tra scuola dell’infanzia e primaria. Le classi verranno redistribuite in altri edifici scolastici del territorio, scelti per garantire la continuità delle lezioni. Nella giornata odierna è iniziato il trasferimento degli arredi scolastici. Il mobilio viene prelevato dagli istituti interessati e spostato nei plessi destinati a ospitare gli studenti.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Si comunica che lunedì 19 gennaio le lezioni degli studenti del liceo Marconi, attualmente ospitati nella sede dell'istituto Nostra Signora, saranno sospese.

Frana di Niscemi, la decisione della prefettura: lunedì si torna a scuola, 323 alunni sfrattati saranno ospitati in altri plessiSono 138 bambini e bambine della scuola dell’infanzia e 185 delle primarie. È stata avviata l'attività di prelievo del mobilio dagli istituti, con l'aiuto dei vigili del fuoco ... lasicilia.it

Niscemi, lunedì riaprono le scuoleGli alunni delle due scuole ormai inagibili saranno ospitati in altri plessi. Lo ha comunicato la prefettura di Caltanissetta ... rainews.it

#Niscemi Lunedì riapriranno le scuole. Gli alunni delle 2 scuole inagibili per la frana saranno ospitati in altri plessi. Operatori di #SaveTheChildren stanno preparando interventi mirati per i bambini con il settore delle attività sociali. x.com

Lunedì l'Assessorato regionale dei Beni Culturali effettuerà un sopralluogo a Niscemi per valutare i danni causati dalla recente frana al patrimonio storico e artistico della città. L'assessore Francesco Paolo Scarpinato ha annunciato l'intervento sottolineando la facebook