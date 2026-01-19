Napoli-Lucca un ostacolo può far saltare tutto | arriva l’annuncio di Romano!

Napoli-Lucca rappresenta una sfida che potrebbe cambiare gli equilibri della squadra. In particolare, si parla molto di Lorenzo Lucca, il cui futuro con il club azzurro è in dubbio. La possibilità di una cessione già a gennaio rende questa situazione un elemento da monitorare attentamente per il proseguo della stagione.

Oltre che su Noa Lang, in casa Napoli gli occhi sono inevitabilmente puntati anche su Lorenzo Lucca. L’attaccante non ha mai ‘stretto’ fino in fondo con i tifosi azzurri e con l’intero ambiente partenopeo, motivo questo per il quale potrebbe dire addio già con il mercato di gennaio. La trattativa per un’eventuale partenza è stata avviata col Nottingham Forrest ma attenzione al possibile ostacolo: di seguito tutti i dettagli. Napoli-Lucca, ecco cos’ha dichiarato Romano sull’operazione. Fabrizio Romano, tramite il suo canale ‘YouTube’, ha fatto sapere che: “Accordo di massima con il Nottingham Forrest per Lorenzo Lucca. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

Mainoo-Napoli: Manna ottiene il sì, ma spunta un ostacolo che rischia di far saltare tutto!

Il Napoli punta forte su Kobbie Mainoo, con l’obiettivo di portarlo dal Manchester United già a gennaio. Dopo aver ottenuto il sì del giocatore, la trattativa si fa più concreta, ma un ostacolo imprevisto mette a rischio l’affare. La società azzurra accelera per finalizzare l’accordo, sperando di rinforzare il centrocampo e offrire al giovane inglese più spazio e possibilità di crescita.

Via Lucca, arriva lui: il Napoli può chiudere il colpo, c'è l'annuncio di Di Marzio

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, Artem Dovbyk, attualmente in uscita dalla Roma, avrebbe intenzione di proseguire la sua carriera in Italia. La decisione rappresenta un possibile sviluppo per il mercato del Napoli, che potrebbe chiudere l’affare. Restano da definire i dettagli, ma l’interesse sembra concreto e potrebbe portare a un accordo nelle prossime settimane.

