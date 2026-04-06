Nella giornata dedicata alla scherma ai Mondiali Giovani e Cadetti a Rio de Janeiro, l’Italia non ha conquistato medaglie nel torneo di fioretto Under 17. Il concorrente italiano si è fermato ai quarti di finale, segnando l’epilogo della sua corsa nella competizione. La giornata si è conclusa senza successi per i rappresentanti italiani in questa disciplina in questa fase del torneo.

Si chiude senza medaglie per l’Italia la quinta giornata dei Mondiali Giovani e Cadetti in corso di svolgimento a Rio de Janeiro. In pedana toccava alla fiorettiste e fiorettisti nella categoria Cadetti (Under 17) e il miglior risultato è stato raggiunto da Maria Elisa Fattori. L’azzurrina si è fermata ad un passo dal podio, perdendo nei quarti di finale contro la polacca Danuta Tym con il punteggio di 15-13. Si sono fermate in anticipo invece le altre due italiane. Nei sedicesimi a Martina Molteni è stata fatale l’ultima stoccata contro l’americana Ella Calise, che si è imposta per 15-14. Fuori, invece, al primo turno Gloria Pasqualino, battuta per 15-10 dalla rumena Alexandra Adoch. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Scherma, nessuna medaglia per l’Italia dal fioretto Under 17. Fattori si ferma ai quarti

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