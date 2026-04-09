La Juventus ha deciso di non aumentare ulteriormente l’offerta di contratto per il rinnovo di Vlahovic, il centravanti serbo. La società ha comunicato che non intende superare l’attuale proposta economica, rendendo più complesso l’accordo con l’attaccante. La trattativa tra le parti si concentra su questa differenza, mentre ancora non sono stati annunciati sviluppi ufficiali.

di Angelo Ciarletta Rinnovo Vlahovic, la Juventus non vuole andare oltre questa offerta per lo stipendio del centravanti serbo. Ecco che cosa sta succedendo. La Juve lavora al futuro, ma il rinnovo di Dusan Vlahovic resta in salita. Secondo quanto riportato dal QS, nonostante le reciproche aperture degli ultimi tempi, manca ancora l’intesa economica per prolungare il rapporto.? Ascolta Juventus News 24! Non hai tempo di leggere? Ascolta il nostro podcast: le ultime notizie a tinte bianconere in formato audio. Clicca qui e avvia il player! La proposta bianconera si attesta sui 6 milioni di euro a stagione più bonus, cifra ritenuta troppo bassa dall’entourage del calciatore serbo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Rinnovo Vlahovic, la Juventus non vuole andare oltre questa offerta. Che cosa sta succedendo

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