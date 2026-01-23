Maignan Milan pace fatta e rinnovo ad un passo! Le cifre dell’accordo e la mossa di Allegri | i retroscena sulla trattativa dei rossoneri

Maignan e il Milan si avvicinano alla formalizzazione del rinnovo contrattuale, segnando la fine di un periodo di tensione. Le trattative si stanno concretizzando con cifre importanti e una strategia condivisa tra il club e l’allenatore Allegri. Questa intesa rappresenta un passo fondamentale per il futuro dei rossoneri, consolidando un rapporto che si spera possa durare a lungo.

Nani ci ripensa? Dopo il ritiro, il portoghese può ripartire dal Kazakistan! Trattativa in corso Guido Rodriguez Valencia, idee chiare per il centrocampista: è pronto a quel sacrificio pur di realizzare il suo sogno! Calciomercato Roma, assalto a Carrasco, sogno Zirkzee! I colpi di gennaio non sono ancora finiti Torino in ansia per le condizioni di Simeone: infermeria piena ed emergenza totale per Baroni! Capello convinto: «Anche il Milan per lo scudetto! Fullkrug un nove vero, sulle critiche al gioco di Allegri rispondo così» Infortunio Neres, allarme totale in casa Napoli: c’è anche lo spettro operazione! I possibili tempi di recupero Nani ci ripensa? Dopo il ritiro, il portoghese può ripartire dal Kazakistan! Trattativa in corso Calcio femminile, alla scoperta di Trinity Rodman: la calciatrice più pagata al mondo! Guido Rodriguez Valencia, idee chiare per il centrocampista: è pronto a quel sacrificio pur di realizzare il suo sogno! Diretta gol Europa League: Roma Stoccarda 2-0, decide la doppietta di Pisilli! Sparta Rotterdam, follia social! L’agente insulta il DS Nijkamp: «Sei una frittella». 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Maignan Milan, pace fatta e rinnovo ad un passo! Le cifre dell’accordo e la mossa di Allegri: i retroscena sulla trattativa dei rossoneri Milan, che colpo: vicino il rinnovo di Maignan! Le cifre e i retroscena della trattativaIl Milan si avvicina al rinnovo di contratto con Mike Maignan, portiere e capitano della squadra. Maignan Juve, ormai è quasi fatta per il rinnovo del contratto con il Milan: le cifre e i dettagli dell’accordoIl rinnovo di Mike Maignan con il Milan sembra ormai prossimo. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Argomenti discussi: Maignan tiene in vita il Milan, Allegri avverte: Il rinnovo è un problema della società; Milan, attacco senza pace. C’è Fullkrug in infermeria. Milan-Genoa, insulti di Maignan verso l’arbitro? Fatta chiarezza sull’episodioCi sono state diverse polemiche verso Maignan dopo Milan-Genoa. Il francese era stato accusato di aver pesantemente insultato l'arbitro. spaziomilan.it L'inganno di Mike MaignanIl rigore respinto dal portiere del Milan a Hakan Çalhano?lu è la migliore parata dell'undicesima giornata di Serie A perché non è semplice unire furbizia, faccia tosta, esplosività e gesto tecnico in ... ilfoglio.it Nei piani del Milan non c'è solo Mike Maignan: i rossoneri sono fiduciosi anche per il rinnovo di Fikayo Tomori! E voi, che ne pensate #MilanNews24 facebook #calciomercato #Milan, per il rinnovo di #Maignan manca solo la firma: incontro decisivo dopo la Roma #SempreMilan x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.