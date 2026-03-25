Trema la maggioranza | Delmastro e Bartolozzi lasciano E Meloni chiede il passo indietro di Santanchè

Nella mattinata del 24 marzo 2026, il governo si è trovato in una situazione di instabilità dopo le dimissioni di due membri chiave della maggioranza. Contestualmente, il presidente del Consiglio ha richiesto pubblicamente le dimissioni di un altro esponente di spicco del partito di maggioranza. Le dimissioni sono state annunciate tramite comunicato ufficiale e sono state rese note nelle prime ore del giorno.

Roma, 24 marzo 2026 – “Se ne devono andare”. L’ordine di sfratto firmato Giorgia Meloni arriva all’alba, gelido e definitivo. A Palazzo Chigi non l’avevano mai vista così furibonda: la sconfitta nel referendum non è un semplice scivolone politico, ma il segnale di un’opinione pubblica satura: un elettorato esausto di zone d’ombra, “bisteccherie”, e opache casse integrazioni. La leader di Fratelli d’Italia rompe gli indugi: chi sbaglia paga. È il messaggio che lancia al suo popolo, recuperando un tema identitario della destra come la giustizia. “È parte della nostra storia”, spiega ai fedelissimi. La linea è tracciata: fuori chiunque crei imbarazzo per le proprie vicende giudiziarie. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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