La giunta di Lucia Mantegazza si prepara a cambiare leggermente volto. Dopo circa un mese e mezzo dalle dimissioni di Amos Valvassori, il nuovo assessore è Andrea Distaso. La nomina arriva in un momento di tensione e segna l’inizio di una fase di aggiustamenti nella squadra di governo locale.

A un mese e mezzo circa dalle dimissioni di Amos Valvassori nuovo assessore e "rimpastino" nella giunta guidata da Lucia Mantegazza. Il nuovo ingresso è quello di Andrea Distaso, che entra nella compagine con delega al bilancio. Rimangono per ora in carico alla prima cittadina le deleghe che erano attribuite a Valvassori e non sono state ridistribuite: sicurezza, polizia locale e trasporti. Con il "cambio della guardia" è scattato tuttavia un riassetto degli incarichi agli assessori. Alla vicesindaca Roberta Crippa sono da questa settimana in carico cultura, comunicazione, salute e pari opportunità, politiche del lavoro, commercio e attività produttive; all’assessore Sandro Cristina Reggiani vanno (o rimangono) urbanistica ed edilizia privata, lavori pubblici, patrimonio e beni pubblici, viabilità, trasporti, ambiente ed energia; infine Ciro Paparo, assessore a sport e tempo libero, rapporti con le associazioni, protezione civile. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Arriva un mini rimpasto in Giunta. Il nuovo assessore è Andrea Distaso

Approfondimenti su Giunta MiniRimpasto

A Falconara Marittima si registrano recenti cambiamenti nella composizione della Giunta comunale, con l'ingresso di Giacanella come nuovo vicesindaco e Cappanera che assume il ruolo di assessore.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Giunta MiniRimpasto

Argomenti discussi: Arriva un mini rimpasto in Giunta. Il nuovo assessore è Andrea Distaso; Enzo Romeo e il mini-rimpasto della discordia: anche a Vibo il Pd si logora da solo; Trani, rimpasto nella giunta: ufficiali tre nuovi assessori. Bottaro: Scelta politica; Mini-rimpasto in Lombardia: Barbara Mazzali si è dimessa.

Arriva un mini rimpasto in giunta. Il nuovo assessore è Andrea DistasoA un mese e mezzo circa dalle dimissioni di Amos Valvassori nuovo assessore e rimpastino nella giunta guidata ... msn.com

Enzo Romeo e il mini-rimpasto della discordia: anche a Vibo il Pd si logora da soloLa scalata di Console e degli alecciani e i malumori locali. Il sindaco di Vibo alle prese con i dissidi interni al Partito democratico ... corrieredellacalabria.it

Con decreto del Sindaco Lucia Mantegazza, Andrea Distaso è stato nominato Assessore del Comune di Gessate. All’Assessore Distaso è stata attribuita la facebook