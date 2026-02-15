Olimpiadi | Kingsbury si riprende il trono dei Moguls

Da sondriotoday.it 15 feb 2026

Mikael Kingsbury ha riconquistato il titolo olimpico nei Moguls a Milano-Cortina 2026, dopo aver ottenuto l’argento dietro Cooper Woods. Il canadese ha dimostrato tutta la sua determinazione vincendo la gara nel parallelo maschile a Livigno, dove ha dominato con una performance convincente.

Medaglia d'oro per il canadese a Livigno nel parallelo dopo l'argento (che l'aveva fatto un pò arrabbiare) nella specialità gobbe Nella finale Kingsbury si è reso protagonista di una run perfetta che gli ha garantito il successo per 30-5 e la medaglia d'oro, complice anche un errore del giapponese Horishima, che non ha completato il secondo salto. SondrioToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato.🔗 Leggi su Sondriotoday.itImmagine generica

