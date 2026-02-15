Olimpiadi | Kingsbury si riprende il trono dei Moguls
Mikael Kingsbury ha riconquistato il titolo olimpico nei Moguls a Milano-Cortina 2026, dopo aver ottenuto l’argento dietro Cooper Woods. Il canadese ha dimostrato tutta la sua determinazione vincendo la gara nel parallelo maschile a Livigno, dove ha dominato con una performance convincente.
Medaglia d'oro per il canadese a Livigno nel parallelo dopo l'argento (che l'aveva fatto un pò arrabbiare) nella specialità gobbe Nella finale Kingsbury si è reso protagonista di una run perfetta che gli ha garantito il successo per 30-5 e la medaglia d'oro, complice anche un errore del giapponese Horishima, che non ha completato il secondo salto. SondrioToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato.🔗 Leggi su Sondriotoday.it
Olimpiadi, a Livigno nei Moguls quarto podio consecutivo per Mikael Kingsbury
Mikael Kingsbury conquista il suo quarto podio consecutivo ai Mondiali di Livigno, scrivendo un’altra pagina importante nella storia dei Moguls e dello sci freestyle.
Moguls: Ikuma Horishima giganteggia nella prima qualifica alle Olimpiadi, insegue Kingsbury
A Livigno si sono aperte le qualifiche di sci freestyle con una sorpresa: Ikuma Horishima vola e domina la prima manche dei Moguls.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
