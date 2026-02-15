Olimpiadi | Kingsbury si riprende il trono dei Moguls

Mikael Kingsbury ha riconquistato il titolo olimpico nei Moguls a Milano-Cortina 2026, dopo aver ottenuto l’argento dietro Cooper Woods. Il canadese ha dimostrato tutta la sua determinazione vincendo la gara nel parallelo maschile a Livigno, dove ha dominato con una performance convincente.

Medaglia d'oro per il canadese a Livigno nel parallelo dopo l'argento (che l'aveva fatto un pò arrabbiare) nella specialità gobbe Nella finale Kingsbury si è reso protagonista di una run perfetta che gli ha garantito il successo per 30-5 e la medaglia d'oro, complice anche un errore del giapponese Horishima, che non ha completato il secondo salto.

Mikael Kingsbury conquista il suo quarto podio consecutivo ai Mondiali di Livigno, scrivendo un’altra pagina importante nella storia dei Moguls e dello sci freestyle.

A Livigno si sono aperte le qualifiche di sci freestyle con una sorpresa: Ikuma Horishima vola e domina la prima manche dei Moguls.

