Sofia Raffaeli si conferma ai vertici della ginnastica ritmica internazionale, ottenendo un nuovo risultato di rilievo. Le Farfalle italiane cercano di rafforzare la loro posizione nel circuito mondiale. Nel frattempo, la squadra russa si riprende il titolo di migliorna nel settore, dopo aver conquistato un importante trofeo in una competizione recente.

Sofia Raffaeli si conferma ai massimi livelli della ginnastica ritmica internazionale: dopo aver conquistato la medaglia di bronzo nel concorso generale individuale alle Olimpiadi di Parigi 2024 e ai Mondiali 2025, la fuoriclasse marchigiana ha aperto la nuova stagione con un bel terzo posto nell’all-around che ha animato la prima tappa della Coppa del Mondo. L’azzurra si è distinta a Sòfia (Bulgaria), eseguendo quattro esercizi molto solidi e meritandosi un podio che promette davvero bene, alle spalle dell’ucraina Taisiia Onofrichuk e della bulgara Stiliana Nikolova, in attesa di affrontare anche la tedesca Darja Varfolomeev (olimpionica e iridata in carica). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sofia Raffaeli una garanzia, le Farfalle cercano concretezza e la Russia si riprende il trono della ritmica

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