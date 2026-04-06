Rimane incastrato in una vasca idromassaggio di un hotel | 12enne gravissimo a Rimini

Un ragazzino di 12 anni si trova in condizioni critiche dopo essere rimasto incastrato in una vasca idromassaggio di un hotel a Rimini. I soccorsi sono intervenuti immediatamente e lo hanno trasportato d'urgenza in ospedale. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le modalità dell'incidente e verificare eventuali responsabilità. La vicenda ha suscitato preoccupazione tra i familiari e gli operatori dell'albergo.

Un ragazzino di 12 anni è ricoverato in gravissime condizioni dopo essere rimasto incastrato in una vasca idromassaggio. E’ successo ieri, domenica di Pasqua, in un hotel di Pennabilli (Rimini) dove la famiglia, originaria di Ascoli Piceno, ha deciso di trascorrere qualche giorno di vacanza. Papà, mamma e figlio di 12 anni ieri mattina sono scesi nella zona spa dell’hotel per fare il bagno nella vasca idromassaggio. Con loro anche agli zii. Mentre erano tutti nella vasca, profonda circa un metro, il ragazzino è stato risucchiato da uno dei bocchettoni collegati alla pompa di alimentazione ed era rimasto incastrato con una gamba. Subito i familiari hanno dato l’allarme e il personale della struttura ha spento l’impianto dell’idromassaggio, ma quando il 12enne è stato soccorso era già esanime e senza battito cardiaco. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Rimane incastrato in una vasca idromassaggio di un hotel: 12enne gravissimo a Rimini Rimini, 12enne risucchiato da bocchettone vasca idromassaggio: è grave(Adnkronos) – E' ricoverato in gravi condizioni un 12enne risucchiato dal bocchettone di una vasca idromassaggio di una struttura di Pennabilli, in... Leggi anche: Ragazzino risucchiato e incastrato nella vasca idromassaggio nel giorno di Pasqua: è gravissimo Temi più discussi: Camion sbaglia strada, prova l'inversione ma rimane incastrato tra una casa e un terrapieno (FOTO): vigili del fuoco in azione; Narni, cane rimane incastrato in una tana. Salvato dai Vigili del Fuoco dopo un lungo scavo; Segugio rimane incastrato in una tana per tutta la notte: salvato dai vigili del fuoco; Incidente tra due auto: un ferito rimane incastrato nell'abitacolo, tre persone in ospedale. Rimane incastrato in una vasca idromassaggio, 12enne gravissimo(ANSA) – RIMINI, 06 APR – Un ragazzino di 12 anni è ricoverato in gravissime condizioni dopo essere rimasto incastrato in una vasca idromassaggio. E’ successo ieri, domenica di Pasqua, in un hotel di ... espansionetv.it Ragazzino dell’Ascolano rimane incastrato in una vasca idromassaggio, è gravissimoUn ragazzino di 12 anni è ricoverato in gravissime condizioni dopo essere rimasto incastrato in una vasca idromassaggio durante una vacanza di famiglia in ... picenonews24.it Dramma nel Riminese: un 12enne rimane incastrato in una vasca idromassaggio di un hotel, le sue condizioni sono gravissime. Pasqua tragica per una famiglia di Ascoli Piceno in vacanza. #ANSA facebook Rimane incastrato in una vasca idromassaggio, 12enne gravissimo. Tragedia a Pasqua per una famiglia di Ascoli Piceno in vacanza nel Riminese. #ANSA x.com