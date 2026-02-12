Birra food e innovazione | alla Fiera di Rimini anche 15 aziende campane

Da ildenaro.it 12 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alla Fiera di Rimini, da domenica 15 a martedì 17 febbraio, si tiene l’11ª edizione di Beer&Food Attraction. La manifestazione, organizzata da Italian Exhibition Group, porta in città 15 aziende campane che presentano novità nel settore della birra, del cibo e dell’innovazione. Un evento che richiama professionisti da tutta Europa e offre uno sguardo sulle tendenze più recenti del mondo della beverage e del bar.

Da domenica 15 a martedì 17 febbraio la Fiera di Rimini ospita l’ 11ª edizione di Beer&Food Attraction, manifestazione europea di riferimento per la beverage e bar industry, organizzata da Italian Exhibition Group. L’evento mette in scena un’offerta completa di birre, beverage, food e mixology, con oltre 600 espositori provenienti da 16 Paesi e 130 buyer internazionali da 45 Paesi. Mixology Attraction: il cuore dell’innovazione. Tra le novità 2026 spicca Mixology Attraction, area dedicata a beverage e mixology che cresce del 39% rispetto all’edizione precedente, confermando il ruolo strategico di questo settore all’interno del layout fieristico.🔗 Leggi su Ildenaro.itImmagine generica

Approfondimenti su Fiera Rimini

Beer Attraction 2026: attesa a Rimini per la Fiera della Birra

A Rimini si avvicina Beer Attraction 2026, la principale fiera internazionale dedicata alla birra e al settore beverage.

Food and Wine: 2 giorni alla scoperta delle eccellenze enogastronomiche campane

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Fiera Rimini

Argomenti discussi: Interbrau protagonista a Beer & Food Attraction 2026 tra novità e degustazioni; Fiere, tra nautica e ristorazione: nuove opportunità per le imprese; Bbtech Expo torna con Beer&Food Attraction e porta l’innovazione nell’industria del beverage; Nasce MCTech Srl, nuova società del gruppo San Benedetto.

Lauretana e Menabrea insieme a Beer&Food Attraction 2026Lauretana e Menabrea condividono lo stand a Beer&Food Attraction dal 15 al 17 febbraio, valorizzando l'eccellenza produttiva del territorio biellese. horecanews.it

Birra Peroni a Rimini: innovazione e qualità premium per il 2025Rimini, 18 feb. (askanews) - Da Peroni Gran Riserva a Raffo, da Nastro Azzurro alla partnership con Ferrari: innovazione e qualità premium guidano la presenza di Birra Peroni a Beer & Food Attraction ... affaritaliani.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.