Al via ' Camera del Futuro' a Sassari innovazione trasforma servizi per aziende

La Camera di Commercio di Sassari ha aperto oggi la sua nuova iniziativa, chiamata ‘Camera del Futuro’. L’obiettivo è portare innovazione e digitalizzare i servizi per le aziende locali. L’inaugurazione ha attirato numerosi imprenditori e rappresentanti delle istituzioni, tutti curiosi di vedere come questa novità cambierà il modo di lavorare nella zona. La trasformazione digitale diventa così una priorità concreta per sostenere le imprese nel loro sviluppo.

Roma, 29 gen. (Adnkronos) - La Camera di Commercio di Sassari segna il passo della trasformazione digitale nel Nord Sardegna. Con il lancio del progetto pluriennale 'Camera del Futuro', realizzato in sinergia con InfoCamere, l'Ente camerale non si limita a un aggiornamento tecnologico, ma inaugura un nuovo modello di servizio pubblico. L'obiettivo è duplice: abbattere le barriere burocratiche per le imprese e rendere i processi interni un modello di efficienza e sostenibilità. A partire da oggi, l'operatività della Camera di Commercio di Sassari si sposta in un ambiente digitale unico, evoluto e disponibile ed operativo, sempre.

