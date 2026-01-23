Ricostruzione post alluvione il punto sui lavori | Erogati quasi 70 milioni a famiglie e imprese

Nell’ambito della ricostruzione post-alluvione, sono stati erogati circa 70 milioni di euro a famiglie e imprese. Sono stati inoltre investiti 50 milioni per interventi lungo i fiumi, con l’installazione di nuove idrovore e la pulizia di oltre 22.000 caditoie. Questi dati sono stati presentati durante un incontro pubblico in Municipio, nel quale si è fatto il punto sui lavori in corso e sulle misure adottate per il territorio.

Cinquanta milioni sui fiumi, nuove idrovore e oltre 22mila caditoie ripulite. È un bilancio fatto di cifre quello presentato in Municipio durante il confronto con i cittadini e il Comitato vittime del fango. Amministrazione, Hera, Bonifica e Protezione Civile hanno messo sul tavolo lo stato.

