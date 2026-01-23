Ricostruzione post alluvione il punto sui lavori | Erogati quasi 70 milioni a famiglie e imprese

Nell’ambito della ricostruzione post-alluvione, sono stati erogati circa 70 milioni di euro a famiglie e imprese. Sono stati inoltre investiti 50 milioni per interventi lungo i fiumi, con l’installazione di nuove idrovore e la pulizia di oltre 22.000 caditoie. Questi dati sono stati presentati durante un incontro pubblico in Municipio, nel quale si è fatto il punto sui lavori in corso e sulle misure adottate per il territorio.

Ricostruzione post alluvione, un progetto da 2 milioni di euro: al via i lavori sulla provinciale Predappio - MeldolaSono iniziati i lavori di ricostruzione sulla provinciale Predappio - Meldola, un progetto da 2 milioni di euro.

Ricostruzione post alluvione, lavori al via sulla provinciale Teodorano: un cantiere da 3,4 milioni di euro per 11 interventiSono iniziati i lavori di ricostruzione sulla provinciale 48 Teodorano, danneggiata dall’alluvione del maggio 2023.

