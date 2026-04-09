L' Idice e la messa in sicurezza post alluvione | cosa funziona e cosa no

Ieri sera si è tenuta un'assemblea pubblica nella valle dell'Idice, in risposta alle richieste della comunità, per discutere delle misure di sicurezza idraulica e delle operazioni di messa in sicurezza del fiume dopo le recenti alluvioni. L'incontro ha coinvolto residenti, tecnici e rappresentanti locali, che hanno affrontato le azioni realizzate finora e le criticità ancora presenti nel sistema di protezione.