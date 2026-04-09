Lidl e Coop richiamano tagliata di scottona per possibile contaminazione da Escherichia Coli | l'allerta del Ministero

Lidl e Coop hanno annunciato il richiamo di alcune confezioni di tagliata di scottona, vendute rispettivamente con i marchi Lidl e Dedicarne. La decisione è stata comunicata dal Ministero della Salute a causa di un possibile rischio di contaminazione da Escherichia Coli. I prodotti coinvolti riguardano tre diversi lotti e sono stati distribuiti in vaschette preconfezionate. Nessuna informazione è stata ancora fornita sul numero preciso di confezioni interessate.

L’avviso di richiamo, rilanciato sia dalle catene della grande distribuzione Coop e Lidl sia dal Ministero della Salute, riguarda tre lotti di Tagliata di scottona venduta a marchio Dedicarne e Lidl in vaschette preconfezionate. 🔗 Leggi su Fanpage.it Tagliata di scottona contaminata nei supermercati, rischio Escherichia coli: i lotti richiamatiIl Ministero della Salute ha segnalato un nuovo richiamo alimentare che riguarda alcuni lotti di tagliata di scottona distribuiti da Lidl e Coop. Leggi anche: Richiamo del formaggio Camembert per contaminazione da Escherichia Coli, "non mangiare e restituirlo" Argomenti più discussi: Caramelle gusto frutta ritirate: colorante in eccesso; Dolci indiani, si allarga il richiamo per etichette non conformi. Lidl e Coop richiamano tagliata di scottona per possibile contaminazione da Escherichia Coli: l’allerta del MinisteroL’avviso di richiamo, rilanciato sia dalle catene della grande distribuzione Coop e Lidl sia dal Ministero della Salute, riguarda tre lotti di Tagliata ... fanpage.it Tagliata di scottona contaminata nei supermercati, rischio Escherichia coli: i lotti richiamatiRichiamo alimentare per tagliata di scottona Lidl e Coop: le caratteristiche dei prodotti, lotti ritirati e il motivo del richiamo ... quifinanza.it Il padre del bimbo colpito da Escherichia Coli denuncia presunte irregolarità nelle comunicazioni del Caseificio Val di Fiemme e del portale Trentigrana: «Indicano latte crudo dove il disciplinare impone la termizzazione» - facebook.com facebook