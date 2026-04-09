Tagliata di scottona contaminata nei supermercati rischio Escherichia coli | i lotti richiamati

Il Ministero della Salute ha annunciato il richiamo di alcuni lotti di tagliata di scottona venduta nei supermercati Lidl e Coop. La decisione è stata presa a seguito di segnalazioni di contaminazione da Escherichia coli. I prodotti interessati sono stati posti sotto sequestro e non sono più disponibili sugli scaffali. Le autorità invitano i consumatori a verificare i numeri di lotto presenti sulle confezioni.

Il Ministero della Salute ha segnalato un nuovo richiamo alimentare che riguarda alcuni lotti di tagliata di scottona distribuiti da Lidl e Coop. Il motivo indicato nelle comunicazioni ufficiali è una “presunta non conformità di tipo microbiologico”, mentre nelle informazioni diffuse dalla distribuzione viene indicata una possibile contaminazione da Escherichia coli produttore di tossina Shiga (STEC). Il prodotto interessato è stato realizzato da Tönnies Fleisch Italia Srl nello stabilimento di Vignola, in provincia di Modena, con marchio di identificazione CE IT Q0B2J. Le confezioni coinvolte sono da circa 300 grammi. I lotti oggetto di richiamo alimentare. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Tagliata di scottona contaminata nei supermercati, rischio Escherichia coli: i lotti richiamati Rischio contaminazione da Escherichia Coli, ritirato dai supermercati lotto di formaggio CamembertRichiamato un lotto di Camembert a latte crudo “La Réserve des Crémiers” per possibile presenza di E. Lotto di formaggio Camenbert ritirato dai supermercati: rischio contaminazione da Escherichia ColiNuovo allarme nel settore alimentare in Italia, dove il Ministero della Salute ha disposto il richiamo immediato di un lotto di formaggio per un... Tagliata di scottona contaminata nei supermercati, rischio Escherichia coli: i lotti richiamatiRichiamo alimentare per tagliata di scottona Lidl e Coop: le caratteristiche dei prodotti, lotti ritirati e il motivo del richiamo ... quifinanza.it Il richiamo della tagliata di scottonaRichiamata tagliata di scottona per presunta contaminazione da E. coli STEC: coinvolti Lidl e Coop. Ritirate uova di Pasqua nocciolate ... ilfattoalimentare.it