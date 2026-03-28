L'Inter sta pianificando di puntare su Diaby come principale obiettivo di mercato per la prossima stagione. La trattativa potrebbe coinvolgere anche un possibile scambio o assist da parte di Salah. Nel frattempo, la società lavora per trovare un accordo e accontentare le richieste di Chivu, con una serie di dettagli ancora da definire. Diaby rimane il nome più caldo tra i rinforzi richiesti dai nerazzurri.

Calciomercato Inter: all-in in estate su Diaby! L’assist può arrivare.da Salah! Effetto domino per accontentare Chivu, tutti i dettagli Tonali trascina l’Italia e incanta anche l’Europa: un top club è pronto a strapparlo al Newcastle! Ritorno in Serie A sempre più difficile, ultimissime Muharemovic sfiderà l’Italia con la sua Bosnia, e poi? Cosa dovremo aspettarci in estate per il futuro: la strada sembra tracciata. Rivelazione Pellegrino spiazza tutti: «Futuro? Io sono tranquillo. Ancora non so quanto tempo sarò a Parma». Le sue parole Calciomercato Inter: all-in in estate su Diaby! L’assist può arrivare.da Salah! Effetto domino per accontentare Chivu, tutti i dettagli Lukaku Napoli ai ferri corti: può essere messo fuori rosa! Intanto Garcia svela le sue condizioni, cosa sta succedendo. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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