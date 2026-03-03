Le stagioni della vita | un percorso al femminile tra le opere della Ricci Oddi

Nelle opere della Ricci Oddi, le figure femminili sono rappresentate in diversi momenti della vita, dalle bambine alle donne mature. La mostra esplora questa varietà di raffigurazioni, evidenziando come la pittrice abbia interpretato le diverse età e ruoli femminili attraverso le sue tele. Le opere sono esposte in un percorso che attraversa le varie fasi dell’esistenza, offrendo uno sguardo sulla rappresentazione artistica delle donne.

Bambine, ragazze, signore e donne mature: sono tante le raffigurazioni femminili che popolano le opere della Ricci Oddi e rappresentano le donne nelle differenti stagioni dell'esistenza. Spaziando da Bocchi a Casorati, da Boccioni a Spadini, sarà questo il filo conduttore del percorso guidato in programma domenica 8 marzo alle ore 15,30. Per partecipare alla vista è necessario prenotare scrivendo a [email protected] Il costo di ingresso alla Galleria è di 9 euro per il biglietto intero e di 5 euro per il ridotto, comprensivo della visita guidata offerta da Soroptimist International d'Italia, Club Piacenza.

