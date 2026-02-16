Tutte le sfumature di blu visita e laboratorio per bambini alla Ricci Oddi

«Misterioso, profondo, sereno.Il blu con le sue mille sfumature è uno dei colori più affascinanti», si legge nel comunicato. Nel laboratorio i giovani partecipanti sperimenteranno tecniche e materiali diversi per dare forma alla loro emozione colorata nel blu dipinto di blu. Ingresso: 5 euroAttività per bambini dai 5 anni ai 10 anni (durata 1 ora e 30 minuti circa).È richiesta la prenotazione inviando una mail a [email protected], nella quale indicare nome, cognome e data di nascita dei partecipanti. Le prenotazioni sono accettate a partire dal lunedì precedente l’attività. Per ogni mail potranno essere iscritti massimo 3 bambini.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Il pomeriggio dei quadri viventi è un’opportunità per bambini di scoprire l’arte attraverso un laboratorio presso la Galleria Ricci Oddi.

Scuola e territorio In data 12 febbraio la classe 4AC si è recata alla Galleria Ricci Oddi di Piacenza con la Prof. Valla Francesca Lucia per svolgere un'attività laboratoriale di rilevamento museale. A conclusione di un modulo su "Il museo come servizio" gli s - facebook.com facebook