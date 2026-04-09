Ribera | dal digitale alla politica la sfida di Riccardo Romano

Riccardo Romano, noto per le sue video-denunce sui social che evidenziavano disservizi nella città delle arance, ha annunciato ufficialmente la sua candidatura a sindaco di Ribera. Romano ha costruito la sua immagine pubblica principalmente attraverso contenuti digitali, che hanno attirato l’attenzione sui problemi locali. La sua scelta di entrare in politica segna un passaggio dalla comunicazione online all’impegno diretto nella gestione amministrativa della città.

Riccardo Romano, l’uomo che ha costruito la propria reputazione pubblica attraverso le video-denunce sui social riguardanti i disservizi della città delle arance, ha ufficializzato la sua candidatura a sindaco di Ribera. Il movimento Società Civile Ribera sostiene la corsa del lavoratore del settore food and beverage, il quale punta a trasformare l’attivismo digitale in una gestione amministrativa diretta per risolvere le criticità storiche del territorio. Dalla protesta digitale alla responsabilità istituzionale. Il percorso di Riccardo Romano non nasce nelle segreterie politiche, ma nel confronto diretto con le problematiche quotidiane della comunità. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ribera: dal digitale alla politica, la sfida di Riccardo Romano Dai video sui social alla candidatura a sindaco, Riccardo Romano: “Ora Ribera merita soluzioni”Riccardo Romano, noto per le sue video-denunce sui social che hanno messo in luce criticità e disservizi della città delle arance, oggi si presenta... Chi era Riccardo Mirarchi, il ventenne romano morto sulla pista di Courmayeur davanti alla fidanzataEra arrivato dalla Capitale per qualche giorno di sci, una pausa invernale condivisa con la fidanzata.