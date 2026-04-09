Dai video sui social alla candidatura a sindaco Riccardo Romano | Ora Ribera merita soluzioni

Un noto attivista, conosciuto per aver condiviso sui social video che evidenziavano problemi e disservizi nella città delle arance, ha annunciato la propria candidatura a sindaco. Questa decisione arriva dopo aver ricevuto il sostegno di un gruppo locale di cittadini organizzati. La sua presenza in corsa si inserisce nel panorama politico della città, con l’obiettivo di trovare soluzioni ai problemi segnalati.

Riccardo Romano, noto per le sue video-denunce sui social che hanno messo in luce criticità e disservizi della città delle arance, oggi si presenta come candidato sindaco con il sostegno di Società Civile Ribera. Dopo anni di impegno civico e di battaglie pubbliche, Romano- sposato, padre di due. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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