chi era riccardo mirarchi il ventenne romano morto sulla pista di courmayeur davanti alla fidanzata

Riccardo Mirarchi, studente romano di 20 anni, era appassionato di calcio e politica. La sua vita si è interrotta tragicamente durante una gita sulla neve a Courmayeur, in Valle d’Aosta, dove è deceduto davanti alla fidanzata. La sua scomparsa ha suscitato dolore e commozione, lasciando un vuoto tra amici e familiari. Questa è la storia di un giovane che aveva ancora molto da vivere.

Era arrivato dalla Capitale per qualche giorno di sci, una pausa invernale condivisa con la fidanzata. È finita invece con una corsa spezzata sulla neve e una vita interrotta troppo presto. Riccardo Mirarchi, romano, 20 anni compiuti lo scorso 23 dicembre, è morto nel pomeriggio di ieri sulle piste di Courmayeur, andando a schiantarsi contro un albero. Riccardo stava affrontando la pista rossa di rientro di Dolonne, una delle più frequentate del comprensorio. Secondo quanto ricostruito, stava scendendo a velocità sostenuta quando, nei pressi di un dosso, ha perso il controllo degli sci. È uscito dal tracciato battuto e si è schiantato contro un albero. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Riccardo Mirarchi, giovane romano di 20 anni, ha perso la vita mercoledì 21 gennaio a Courmayeur a causa di un incidente sciistico.

Riccardo Mirarchi, giovane attivista del Movimento 5 Stelle e studente alla Luiss, è morto in un incidente sugli sci a Courmayeur.

Riccardo Mirarchi ci ha lasciati. Era fortemente impegnato a completare i suoi studi universitari per inseguire i suoi sogni. Ma era anche appassionato alla vita civile e politica del nostro Paese. Lo abbiamo avuto al fianco, in prima fila, nelle nostre battaglie polit facebook

