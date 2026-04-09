Frana Petacciato Ciciliano | Meno treni con limitazioni della velocità e su una sola corsia in A14

Nella zona di Petacciato, si registrano limitazioni alla circolazione ferroviaria e autostradale a causa di una frana. Il capo dipartimento della Protezione civile ha comunicato che, inizialmente, si prevedevano chiusure temporanee di alcuni tratti della A14 e della ferrovia tra Abruzzo, Molise e Foggia, in particolare nella zona di Poggio Imperiale. Attualmente, i treni viaggiano a velocità ridotta e su una sola corsia sulla A14.

Al Corriere della Sera Fabio Ciciliano, capo dipartimento della Protezione civile, ha fatto sapere che l’iniziale scenario che prevedeva per alcuni mesi la completa chiusura di alcuni tratti della A14 e della ferrovia tra Abruzzo e Molise e la provincia di Foggia, segnatamente a Poggio Imperiale. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Molise, torna l’incubo della frana di Petacciato: A14 chiusa e stop ai treniIl Molise resta ancora nella morsa del maltempo, continuando a subire importanti disagi su infrastrutture e centri abitati.

Petacciato isolata: frana blocca A14 e treni, 50 evacuatiL’attivazione di una massa geologica a Petacciato, avvenuta tra ieri e oggi, ha causato l’interruzione della viabilità costiera adriatica e il blocco...

Temi più discussi: La frana di Petacciato continua a muoversi. Protezione civile al lavoro; EVACUATE 50 PERSONE A PETACCIATO: CICILIANO, FRANA IN MOLISE SI STA MUOVENDO; Si risveglia la frana di Petacciato, interrotte autostrada e ferrovia; Frana di Petacciato, fronte di 4 chilometri in movimento: impossibile qualsiasi intervento. La Protezione civile: Ogni azione dopo le verifiche.

Frana a Petacciato: chiusura dell'A14 e stop ai treni lungo la costaIl 7 aprile 2026 una vasta frana a Petacciato ha bloccato A14 e la linea Adriatica: decine di evacuati, monitoraggio geologico e scenari di ripristino lunghi ... notizie.it

CICILIANO PETACCIATO Frana di Petacciato, Ciciliano: Si sta fermando, possibile ripristino in tempi breviPETACCIATO – La situazione della frana di Petacciato appare in miglioramento e si apre uno spiraglio per il ripristino della viabilità. A dirlo è il capo della Protezione Civile, Fabio Ciciliano, al ... statoquotidiano.it

Frana di Petacciato Preoccupazione per la stagione turistica, in particolare per il Gargano - facebook.com facebook

Spezzata e sospesa. Dopo i nuovi movimenti registrati sulla frana di Petacciato, i collegamenti tra nord e sud Italia sono stati praticamente messi in pausa. I binari della linea adriatica, tra Montenero di Bisaccia e Termoli, hanno subito una deformazione a segu x.com