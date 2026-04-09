Rete killer di 20 metri nel laghetto del Parco Nord | pesci intrappolati e salvati nella notte

Durante una perlustrazione notturna nel Parco Nord, le guardie ecologiche volontarie hanno individuato un sistema di pesca illegale lungo circa 20 metri nel laghetto. All’interno di questa rete, sono stati trovati alcuni pesci intrappolati, che sono stati successivamente recuperati e liberati. L’attività è stata interrotta e i responsabili non sono stati ancora individuati.

Un sistema di pesca illegale nei laghetti del Parco Nord è stato scoperto dalle guardie ecologiche volontarie impegnate nella perlustrazione notturna dell'area protetta. È successo nella notte del 21 marzo, ma lo si apprende soltanto adesso.Rete illegale con pesci intrappolatiIn particolare, le. 🔗 Leggi su Milanotoday.it Intrappolati per giorni nella roccia, due cani salvati a sette metri di profonditàIntrappolati per giorni nella roccia sono stati tratti in salvo e recuperati due cani segugio a Gaeta. Gaeta, 2 cani intrappolati in una cavità profonda 7 metri: salvati dopo giorni di lavoroGaeta, 21 gennaio 2026 – Una chiamata al NUE 112 e una corsa contro il tempo, finita bene.