Gaeta 2 cani intrappolati in una cavità profonda 7 metri | salvati dopo giorni di lavoro

A Gaeta, due cani sono stati recuperati sani e salvi dopo essere rimasti intrappolati in una cavità di circa sette metri di profondità. L’intervento, richiesto tramite il NUE 112, ha richiesto diversi giorni di lavoro e competenza, portando al salvataggio di Kelly e Brucola. La vicenda evidenzia l’efficacia delle operazioni di soccorso in situazioni di emergenza nella zona di Le Vignole.

Gaeta, 21 gennaio 2026 – Una chiamata al NUE 112 e una corsa contro il tempo, finita bene. Due cani, Kelly e Brucola, sono stati recuperati sani e salvi dopo essere rimasti bloccati in una cavità profonda circa 7 metri nel territorio del Comune di Gaeta, in località Le Vignole. L’allarme è scattato alle 14:35 di sabato 17 gennaio 2026. Il recupero si è concluso nella tarda mattinata di oggi, mercoledì 21 gennaio, al termine di un intervento complesso durato più giorni. L’allarme e l’arrivo dei soccorsi a Gaeta. La richiesta di aiuto è arrivata tramite il Numero Unico per le Emergenze. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando di Latina, con la squadra territoriale di Gaeta, che ha verificato la situazione: i due cani erano intrappolati all’interno della cavità, senza possibilità di risalire autonomamente.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Gaeta, cani intrappolati in località Le Vignole, l’intervento dei Vigili del FuocoSi è concluso con esito positivo l’intervento di soccorso che ha visto impegnati per diversi giorni i Vigili del Fuoco nel Comune di Gaeta, in località Le Vignole, per il recupero di due cani rimasti ... radioluna.it

Gaetachannel.it. . É FINITA SONO SALVI! KELLY E BRUCOLA TORNANO ALLA LUCE - GAETA: È finita. E questa volta è davvero un lieto fine. Kelly e Brucola sono salve. I due cani sono stati tratti in salvo nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle 13, a Gaeta, - facebook.com facebook