All'università Tor Vergata di Roma si è svolto un confronto tra esperti sul disegno di legge sulla responsabilità medica. L'incontro ha riguardato le modalità di attribuzione delle responsabilità in ambito sanitario e le strategie per contrastare la medicina difensiva. La discussione ha coinvolto professionisti del settore che hanno analizzato gli aspetti principali della proposta normativa.

Roma, 17 mar. (Adnkronos Salute) - La ricerca di una corretta attribuzione delle varie forme di responsabilità in ambito sanitario e il contrasto al fenomeno della medicina difensiva sono questioni centrali e sempre più attuali nel dibattito pubblico. A queste tematiche - e alle prospettive di riforma che si sono tradotte in un disegno di legge promosso dal ministero della Salute, attualmente all'esame della Camera dei deputati - è dedicato il convegno 'Verso la riforma della responsabilità medica, una prospettiva multidisciplinare', che si è svolto oggi alla Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'università di Roma Tor Vergata, organizzato in sinergia tra il Dipartimento di Biomedicina e Prevenzione e il Dipartimento di Giurisprudenza dell'ateneo e il CeSDirSan, Centro interdisciplinare di studi sul diritto sanitario. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Ddl riforma responsabilità medica, confronto tra esperti all'università Tor Vergata di Roma

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