Infortuni Napoli la favola della preparazione troppo dura di Conte | ma se si è allenato solo giocando? Repubblica
Marco Azzi di Repubblica Napoli ha scoperto che diversi giocatori del Napoli si sono infortunati dopo aver seguito un programma di allenamenti molto intenso, voluto da Conte. La squadra ha affrontato sessioni di preparazione fisica estenuanti, che hanno portato a vari problemi muscolari. Tuttavia, alcuni osservano che alcuni giocatori si siano infortunati anche perché si sono allenati solo giocando, senza seguire esercizi specifici.
Repubblica Napoli, con Marco Azzi, comincia a fare i conti degli infortunati del Napoli. Si sono fermati per lesione muscolare di alto grado (non così comune nel calcio): Anguissa, Lukaku, De Bruyne, Rrahmani. Sono stati operati: De Bruyne, Di Lorenzo (operato al piede), Neres (caviglia) e Gilmour (pubalgia). In infermeria però hanno fatto tappa per periodi più o meno lunghi quasi tutti gli azzurri: da Milinkovic-Savic a McTominay, da Buongiorno a Politano, da Lobotka a Spinazzola e al portiere Contini. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Napoli, Lobotka si racconta: «Qui è come una seconda casa, mi sento napoletano. Con Conte la preparazione più dura della mia vita»Stanislav Lobotka apre il suo cuore e parla della sua vita a Napoli.
Conte amaro dopo Napoli Fiorentina: «Infortunio Di Lorenzo? Sembra crociato, giocando così tanto si ammazza il calcio! Poi il mercato… Oggi sono troppo inc***ato. Dicono che ci lamentiamo, ma…»Dopo la vittoria contro la Fiorentina, Antonio Conte si sfoga.
Infortunio Di Lorenzo, sospiro di sollievo per Conte e il CT Gattuso
Argomenti discussi: Rrahmani, lesione grave: la maledizione infortuni non dà tregua al Napoli; Lucia Dalmasso, la favola dell'atleta bronzo alle Olimpiadi 2026 nello snowboard dopo sogni spezzati e infortuni; Infortuni Napoli, la favola della preparazione troppo dura di Conte: ma se si è allenato solo giocando? (Repubblica); Infortuni Napoli: Repubblica spiega perché non c’entra la preparazione di Conte.
Conte fa passare il Napoli per la Cenerentola della Serie A raccontando una favola che non esisteSe puoi permetterti di spendere 50 milioni (tra prestito oneroso e obbligo di riscatto, con tutto quel che comporta a bilancio) e piazzarne altri 5 a stagione per 5/6 anni sul piatto di Hojlund, ... fanpage.it
Napoli, la favola di Vergara fino alla Nazionale: così l'azzurro sta conquistando GattusoNon è ancora una convocazione ufficiale, ma il segnale è chiaro. Il commissario tecnico Gennaro Gattuso ha scelto Antonio Vergara per un primo contatto diretto: un invito a cena che profuma di Naziona ... msn.com
L'ecatombe di infortuni che in questa stagione si è abbattuta sul #Napoli. facebook
Infortuni Napoli, oggi giornata importante: le ultime su Rrahmani, McTominay e Spinazzola x.com