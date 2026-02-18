Infortuni Napoli la favola della preparazione troppo dura di Conte | ma se si è allenato solo giocando? Repubblica

Marco Azzi di Repubblica Napoli ha scoperto che diversi giocatori del Napoli si sono infortunati dopo aver seguito un programma di allenamenti molto intenso, voluto da Conte. La squadra ha affrontato sessioni di preparazione fisica estenuanti, che hanno portato a vari problemi muscolari. Tuttavia, alcuni osservano che alcuni giocatori si siano infortunati anche perché si sono allenati solo giocando, senza seguire esercizi specifici.