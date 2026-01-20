Bimba 2 anni muore soffocata da wurstel

A Vibo Valentia, una bambina di due anni è deceduta a causa di un episodio di soffocamento, probabilmente causato da un wurstel che ostruiva le vie respiratorie. L’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio, suscitando dolore e preoccupazione nella comunità locale. La tragedia evidenzia l’importanza di vigilare attentamente durante i pasti dei bambini piccoli.

Tragedia a Vibo Valentia dove una bimba di appena 2 anni è morta dopo essersi soffocata,forse mangiando un wurstel che ha ostruito le vie respiratorie.Non riuscendo a superare la crisi,i genitori l'hanno subito portata al pronto soccorso dell'ospedale di Vibo Valentia dove la piccola è arrivata in arresto cardiaco. I medici hanno cercato per più di un' ora di rianimarla, purtroppo senza riuscirci. Sulla tragedia è stata aperta una indagine.

Dramma a Vibo Valentia, bimba di due anni muore soffocata da un wurstelA Vibo Valentia, una bambina di due anni è deceduta a causa di un episodio di soffocamento causato da un wurstel.

Bimba di due anni muore soffocata da un wurstel. Il dramma a Vibo Valentia: attesa l’inchiestaUna tragedia si è verificata a Vibo Valentia, dove una bambina di due anni e mezzo è deceduta dopo aver soffocato con un wurstel.

