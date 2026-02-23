Vernio | muore bimba di 3 anni investita da un’auto

Una bambina di 3 anni ha perso la vita dopo essere stata investita da un'auto a Vernio, causando grande dolore in paese. L’incidente si è verificato quando la piccola stava attraversando la strada e un veicolo l’ha colpita. I soccorritori sono intervenuti immediatamente e hanno tentato di rianimarla per oltre un’ora, ma senza successo. La famiglia e gli abitanti del quartiere si stringono intorno ai genitori in questa tragedia improvvisa.