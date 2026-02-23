Vernio | muore bimba di 3 anni investita da un’auto
Una bambina di 3 anni ha perso la vita dopo essere stata investita da un'auto a Vernio, causando grande dolore in paese. L’incidente si è verificato quando la piccola stava attraversando la strada e un veicolo l’ha colpita. I soccorritori sono intervenuti immediatamente e hanno tentato di rianimarla per oltre un’ora, ma senza successo. La famiglia e gli abitanti del quartiere si stringono intorno ai genitori in questa tragedia improvvisa.
VERNIO (PRATO) – Shock in provincia di Prato. Una bambina di 3 anni è morta stasera, 22 febbraio 2026, dopo esser stata investita da un’auto a Mercatale di Vernio, lungo la strada regionale 325, in località Le Piana. La piccola, secondo una prima ricostruzione, sarebbe sfuggita al controllo della madre attraversando la strada proprio nel momento in cui stava sopraggiungendo un’auto. Il corpo della bambina è stato sbalzato per diversi metri. Subito è scattato l’allarme e sono stati attivati i soccorsi. Nonostante i tentativi di rianimazione dei sanitari, durati oltre un’ora, la bambina è deceduta. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
