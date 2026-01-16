Stellantis Pomigliano Cisl e Fim Napoli | Occorre anticipare i tempi del piano industriale

Stellantis Pomigliano, Cisl e Fim Napoli sottolineano l'importanza di anticipare i tempi del piano industriale. Per garantire un futuro sostenibile e stabile, è necessario un confronto concreto e strategico tra le organizzazioni sindacali e le istituzioni locali. Solo attraverso un dialogo collaborativo si potranno affrontare efficacemente le sfide del settore e pianificare interventi adeguati alle esigenze del territorio.

Tempo di lettura: 2 minuti “ Su Stellantis occorre un’azione concreta e strategica tra organizzazioni sindacali ed istituzioni locali. Solleciteremo una forte partecipazione sociale per aumentare l’attenzione sul tema e facilitare risposte istituzionali più robuste e non tardive”. E’ quanto affermano i segretari generali della Cisl e Fim Cisl di Napoli, Melicia Comberiati e Biagio Trapani sulla crisi del settore automotive ed in particolare Pomigliano dove nel 2025 lo stabilimento ha registrato un forte calo produttivo: -21,9% rispetto al 2024, per un totale di 131.180 vetture. “E ‘ necessario rafforzare il piano d’investimenti, anticipare i tempi di presentazione del piano industriale, prevedere l’assegnazione di nuovi modelli in grado di garantire una reale risalita dei volumi produttivi su Pomigliano. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

