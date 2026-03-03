A Messina il Consiglio generale della Fim Cisl

Questa mattina a Messina si è svolto il Consiglio generale della Fim Cisl Sicilia presso la sede della Cisl Messina. Alla riunione hanno partecipato la segretaria nazionale della Fim Cisl e il segretario generale della Cisl Sicilia, accompagnati dal segretario generale della Cisl di Messina. L’incontro ha visto la presenza di diversi rappresentanti del sindacato locale e regionale.

La sede della Cisl Messina ha ospitato questa mattina il Consiglio generale della Fim Cisl Sicilia alla presenza della segretaria nazionale della Fim Cisl Giovanna Petrasso e del segretario generale della Cisl Sicilia Leonardo La Piana, accolti dal segretario generale della Cisl di Messina. 🔗 Leggi su Messinatoday.it Leggi anche: «Messina sta cambiando, la Cisl vuole essere protagonista». Il Consiglio generale rilancia il ruolo del sindacato per il 2026 Legalità e sicurezza al centro del Consiglio Generale della Fai CislA Milazzo il Consiglio Generale della Fai Cisl Messina ha chiuso il 2025 della Federazione affrontando i temi di attualità del settore con la... A Messina il Consiglio generale della Fim Cisl Sicilia