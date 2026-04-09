Renzi e le mani su la Repubblica l’incontro tra l’ex premier e il nuovo editore greco

L’ex premier ha incontrato il nuovo proprietario del quotidiano, un editore greco. La transizione della proprietà del giornale, storicamente legato alla sinistra italiana, è stata ufficializzata di recente. Renzi ha avuto un colloquio con il nuovo editore, mentre il giornale continua a essere diretto da un team di giornalisti e redattori. La notizia si inserisce in un quadro di cambiamenti nella proprietà di testate di rilievo.

Matteo Renzi sembra in vantaggio nella partita per guadagnarsi l’amicizia del quotidiano storico della sinistra italiana, la Repubblica, recentemente passato dal gruppo guidato da John Elkann a quello dell’armatore ed editore greco Theodore Kyriakou. Secondo quanto scrive Alessandro Sallusti, il tema sarebbe al centro delle conversazioni romane, soprattutto dopo la notizia di un incontro riservato tra Renzi e Kyriakou, avvenuto nei giorni scorsi nella Capitale. Un vertice che avrebbe dovuto restare lontano dai riflettori, ma che ha sollevato nuovi interrogativi sul futuro editoriale del giornale. Sul faccia a faccia tra i due emergono nuovi dettagli. 🔗 Leggi su Open.online

Repubblica passa di mano. Antenna il nuovo editoreDopo mesi di trattative, il gruppo greco Antenna ha acquisito il 100% di Gedi dalla holding Exor.

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Poco più di 8500 abitanti per un piccolo Comune in provincia di Firenze - in cui è cresciuto Matteo Renzi - che fa scuola in tema di diritti. Rignano sull'Arno darà la cittadinanza onoraria ai minori stranieri. Sul sito dell’amministrazione guidata dal sindaco Giaco - facebook.com facebook