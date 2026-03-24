repubblica passa di mano antenna il nuovo editore

Dopo mesi di trattative, il gruppo greco Antenna ha acquisito il 100% di Gedi dalla holding Exor. E la famiglia Agnelli lascia dopo cento anni l’editoria. La cessione include il quotidiano la Repubblica, i brand radiofonici Radio Deejay, Radio Capital, m2o, insieme a HuffPost Italia, National Geographic Italia, Limes e la concessionaria pubblicitaria Manzoni. L’operazione non include La Stampa, che è stata oggetto di un accordo per la vendita al gruppo Sae, insieme al suo centro stampa e alla rete commerciale per la raccolta pubblicitaria locale. Contestualmente è previsto un accordo per la cessione di Stardust, che viene esclusa dal perimetro dell’operazione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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